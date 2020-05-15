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пятница, 15 мая 2020 22:24

Блокировка российских сайтов: МИД РФ призывает к международной реакции против Украины

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Блокировка российских сайтов: МИД РФ призывает к международной реакции против Украины
В РФ отреагировали на решение о блокировании сайтов. Фото: Reuters

Министерство иностранных дел России призывает к международной реакции на действия Украины по блокированию российских интернет-ресурсов.

В Министерстве отметили, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ согласно которому санкции против российских сайтов и соцсетей продолжаются на три года. Об этом говорится в комментарии ведомства.

По данным МИД РФ, в ограничительные мероприятия подпадают 468 российских интернет-ресурсов, социальных сетей и IT-компаний, среди которых - Mail.ru, Яндекс, Вконтакте, Яндекс.Украина, Одноклассники, Доктор Веб, Лаборатория Касперского и др.

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"В очередной раз украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиа-ресурсов. Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения. Подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнений и равный доступ к информации ", - говорится в сообщении.

В Министерстве также вспомнили о бездеятельности украинской власти относительно скандального сайта Миротворец, закрытие которого также требуют на Западе.

"Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО, в том числе представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А.Дезира, отреагировать должным образом, а европейских и заокеанских партнеров Киева объяснить - как политика украинской власти сочетается с демократическими ценностями и принципами", - отмечает МИД.

В то же время, в Министерстве не упомянули об исключении из обновленного списка ряда лиц, которые являются причастными к "выборов" в "ЛДНР" и о том, что ограничения сняты с 12 компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкционные списки Украины против России. В списках 377 физических и 235 юридических лиц. Перечень содержится в указе президента Владимира Зеленского №184 от 14 мая, которым он вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

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