Блогерка-байкерка, которая покорила сеть эффектными фото с мотоциклом, оказалась 50-летним мужчиной

Фото: dailymail

Японская блогерка-байкерка, которая получила популярность благодаря фото с мотоциклом Yamaha, оказалась 50-летним мужчиной по имени Цзунгу. Он обманывал своих фанатов с помощью фильтров в приложении FaceApp.

Подробностями поделилось издание Daily Mail.

Подписчики поняли, что их кумир не девушка, а мужчина, когда увидели истинное лицо байкера в отражении на одном из снимков.

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История привлекла внимание японских журналистов. Они проследили за Цзунгу, чтобы узнать правду.

Мужчина сразу во всем признался. Оказалось, что он выбрал образ привлекательной девушки, потому что думал, что никто не захочет смотреть на "пожилого дядю".

По словам японца, он просто хотел похвастаться своим байком перед людьми. Не все подписчики Цзунгу огорчились. Мужчина получил кучу поддержки и комплиментов, что из него вышла "великолепная девушка".

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