Блинкен рассказал, как можно ослабить ХАМАС

Блинкен встретился с лидерами Израиля и Палестины. Фото: ТАСС

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что восстановление сектора Газа и оказания помощи палестинцам может подорвать возможности ХАМАС.

"Если мы сделаем все правильно - восстановление, а затем помощь жителям Газы, - это не только не даст ХАМАС расширять свои возможности, но и, по моему мнению, может подорвать их", - сказал госсекретарь на пресс конференции в Иерусалиме.

Он отметил, что ХАМАС "процветает на отчаянии, несчастьях, безысходности, отсутствия возможностей".

"Наша цель - дать палестинскому народу, в том числе и жителям Газы, новое чувство уверенности, оптимизма, реальных возможностей", - подчеркнул Блинкен.

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Поэтому, по его словам, появится возможность возобновить усилия в направлении решения о двух государствах, которое "является единственным способом обеспечить будущее Израиля как еврейского демократического государства и дать палестинцам государство, на которое они имеют право".

Поэтому, пояснил госсекретарь, США против любых шагов, которые могут привести к насилию: поселенческую деятельность, снос домов, подстрекательство к агрессии, финансирование террористов. Все эти вещи, считает глава Госдепа, могут стать катализаторами новой напряженности, подрывают перспективы разрешения конфликта по принципу "два государства для двух народов".

Блинкен совершает визит на Ближний Восток, в ходе которого посетит Иерусалим, Рамаллу, а также Египет и Иорданию в рамках "интенсивной дипломатии" США, направленной на снятие напряженности в палестино-израильском конфликте.