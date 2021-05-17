Блинкен планирует обсудить с Лавровым "Северный поток-2"

"Северный поток-2" - это российский стратегический проект, который подрывает европейскую энергетическую безопасность. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым двусторонние отношения, а также проект трубопровода "Северный поток-2" во время министерской сессии Арктического совета.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа, отвечая на вопрос, намерен ли Блинкен поднять тему трубопровода в беседе с главой МИД РФ.

"Я считаю, что это может возникнуть на двусторонних переговорах с представителями власти Дании. Полагаю, то же самое относится и к Лаврову. Мы, как и Конгресс, очень четко выразили свое отношение к "Северному потоку-2" и заявили, что это российский стратегический проект, который подрывает европейскую энергетическую безопасность", - сказал дипломат.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся на этой неделе в Рейкьявике. Это будет первая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран после прихода к власти администрации Джо Байдена. Президент США Джо Байден выступает против строительства российского газопровода "Северный поток-2". Однако вопрос введения санкций против проекта он назвал "сложным".