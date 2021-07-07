Блинкен назвал пять основных шагов для сохранения изменений в Украине

Госсекретарь США назвал способ, как сохранить прогресс реформ в государстве. Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен выделил пять шагов, которые, по мнению Штатов сохранят прогресс в реформах Украины.

Первое это одобрение законопроектов по поводу Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей в таком виде, что обеспечит прозрачный отбор судей, отметил Блинкен в речи в рамках Ukraine Reform Conference в Вильнюсе.

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Во-вторых, это прозрачная процедура отбора руководства НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В-третьих, это сохранение корпоративного управления госпредприятиями по стандартам OECD.

Четвертая позиция это реформа Службы безопасности Украины, в частности, передача функций по борьбе с экономическими преступлениями другому ведомству.

Последний шаг - реальное наказание должностных лиц, совершивших коррупционные преступления. Блинкен отметил, что с 2014 года ни одного топ-чиновника не быть осужденными за коррупцию.

"Нет ничего важнее для будущего Украины - безопасной, процветающей, демократической - чем уменьшение масштабов коррупции", - подчеркнул госсекретарь.

Все это важно для роста благосостояния украинцев, для большей уверенности иностранных инвесторов и в том числе - лучшей обороноспособности Украины, добавил Энтони Блинкевич.

Администрация США считает поддержку реформ в ключевых сферах в Украине, а также взаимодействие в борьбе с коррупцией приоритетами двусторонних отношений. Американская сторона предприняла шаги в направлении противодействия коррупции и злонамеренной деятельности в Украине. В этой связи она напомнила, в частности, о введении санкций против Игоря Коломойского и его близких.