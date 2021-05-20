Блинкен назвал место встречи Байдена и Путина

Встреча президента США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным состоится в ближайшие недели в Исландии.
"Вероятно, наши президенты встретятся в ближайшие недели. От имени Соединенных Штатов я могу вам сказать, что мы были бы счастливы иметь прочные и предсказуемые отношения с Россией", сказал Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью информационному агентству RÚV.
Глава внешнеполитического ведомства США добавил, что конфликтные отношения "не служат ничьим интересам".
"Итак, мы хотим отношений надежных и заслуживающих доверия. В то же время мы всегда придерживаемся наших ценностей и интересов", - подчеркнул он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США будут участвовать в Крымской платформе - Блинкен
Ранее российские СМИ сообщали, что встреча президентов России и США в июне 2021 может состояться в Швейцарии.
Представитель президента России рассказывал, что саммит двух лидеров состоится летом, а Байден заявил, что надеется встретиться с лидером РФ в июне 2021 во время весеннего турне по Европе.
Президент США планирует, в частности, обсудить со своим российским коллегой "украинский вопрос".
Комментарии