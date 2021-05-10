BioNTech увеличит мощности производства вакцины Pfizer

BioNTech планирует в 2022 году произвести более 3 млрд доз вакцины. Фото: Reuters

Немецкая компания BioNTech, которая совместно с американской Pfizer производит вакцину от коронавируса, планирует увеличить производственные мощности.

В 2022 году компания рассчитывает произвести более чем 3 миллиарда доз вакцины. Об этом говорится в квартальном отчете компании.

По состоянию на начало мая компания поставила заказчикам из 90 стран около 450 млн доз вакцины.

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"BioNTech считает, что производственная способность к концу 2021 может быть повышена до 3 млрд доз, и рассчитывает выработать в 2022 году более 3 млрд доз", - говорится в отчете.

США направит около 10% вакцин от коронавируса собственного производства другим странам. Также страна отдельно участвует в международной инициативе COVAX - обеспечение вакцинами от коронавируса стран с низким и средним доходом.