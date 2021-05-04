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Билл и Мелинда Гейтс решили разойтись после 27 лет брака

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Билл и Мелинда Гейтс решили разойтись после 27 лет брака
Супруги Гейтс расстаются. Фото: Reuters

Основатель компании Microsoft, филантроп и один из богатейших людей мира Билл Гейтс и его жена Мелинда Гейтс объявили о разводе.

"После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак", - сообщили в совместном заявлении, пишет CNN.

В браке они были 27 лет.

"Мы вырастили трех невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы позволить всем людям вести здоровую и продуктивную жизнь", - говорится в заявлении пары.

В 2000 году супруги основала свою благотворительную организацию - Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Продолжат совместную работу в фонде, но "больше не верят, что могут расти вместе как пара в будущем".

Фонд за годы своего существования потратил миллиарды на борьбу с инфекционными заболеваниями и на вакцинацию детей.

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Билл Гейтс сейчас четвертый самый богатый человек в мире по версии Forbes.

Познакомилась пара в конце 1980-х, когда Мелинда присоединилась к компании Билла Microsoft. У них трое детей.

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