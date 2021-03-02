Билл Гейтс сообщил, когда кончится эпидемия Covid-19

Гейтс назвал чудом тот факт, что в мире так быстро создали вакцины. Фото: Reuters

Один из основателей корпорации Microsoft и миллиардер 65-летний Билл Гейтс считает, что пандемия Covid-19 завершится не ранее 2022 года.

Гейтс назвал чудом тот факт, что в мире так быстро создали вакцины и начали массовую вакцинацию, передает CNN. Но, по его словам, этого недостаточно.

"Думаю, что США смогут вернуться к почти "докоронавирусной" ситуации уже осенью, однако для победы над вирусом необходимо делать больший вклад в глобальную борьбу и распространять вакцину", - сказал Гейтс.

В его фонде обеспокоены, что препараты в основном получают богатые страны.

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Билл Гейтс выразил уверенность, что 2021 год будет лучше по 2020-й. Он привел минимум 10 поводов для радости человечества в этом году.