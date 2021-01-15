Безработным пообещали $400 еженедельно

Байден попросит у Конгресса увеличить выплаты безработным. Фото: Reuters

Избранный президент США Джо Байден пообещал квалифицированным специалистам в США дополнительные стимулирующие выплаты в $1,4 тыс.

Безработные американцы будут получать выплаты до $400 еженедельно, сообщает Bloomberg.

Байден планирует обратиться к Конгрессу с просьбой выделить $1,9 трлн на помощь для преодоления последствий пандемии коронавируса.

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В США количество заявок на получение пособия по безработице за последнюю неделю увеличилось на 181 тыс. В общем она достигла 965 тыс.

Федеральное бюро расследований США заявляет о возможном всплеске насилия в Вашингтоне накануне инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Бюро фиксирует большое количество онлайн-обсуждений возможных мероприятий, которые угрожают инаугурации.