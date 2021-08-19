Без участия самца: родилось удивительный акуленок

Детеныш акулы, который родился без участия самца / Newsflash

В Италии в аквариуме, где более 10 лет нет акул-самцов, у акул-самок родился детеныш.

Ученые считают, что обыкновенная куньи акула может быть продуктом бесполого размножения. Родителем вместо самца является одна из двух взрослых самок в аквариуме. Об этом пишет Daily Star.

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По словам сотрудников аквариума Acquario Cala Gonone на Сардинии, две самки живут бок о бок уже более десяти лет.

Это может быть первый случай партеногенетического воспроизводства у акул. Этот процесс естественным образом происходит у некоторых растений, у беспозвоночных, таких как скорпионы и пчелы, у позвоночных, таких как некоторые рыбы и рептилии, и в очень редких случаях у птиц. Это форма бесполого размножения, при которой женская яйцеклетка превращается в эмбрион без оплодотворения спермой. Обычно одна яйцеклетка действует как сперматозоид и оплодотворяет другую.

Скорее всего, малыш-акула будет точным клоном одной из взрослых самок. Персонал аквариума отправил образцы ДНК акул в специализированную лабораторию в надежде подтвердить эту теорию.

Если теория подтвердится, это станет значительным научным прорывом. Доказательство, что эта форма размножения возможна у акул, может привести к дальнейшим исследованиям того, встречается ли этот процесс в других животных в дикой природе.

В 2012 году похожий случай произошел в калифорнийском аквариуме, где в аквариуме родилась маленькая акула вместе с тремя взрослыми самками. Эти акулы не контактировали с самцами пять лет. Однако анализ ДНК показал, что детеныш акулы имел генетический материал, отличный от взрослых. Оказалось, это был случай длительного хранения спермы. Предыдущие исследования акул показали, что период хранения спермы составляет от 13 до 28 месяцев. Учитывая, что самки не контактировали с самцами по крайней мере 45 месяцев, это самый длительный документально подтвержденный случай хранения спермы и успешного оплодотворения для любого вида акул.

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