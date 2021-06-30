В Красном море акула изувечила парапланериста

На курорте Красного моря акула напала на туриста. Фото: flickr.com

В Иордании, на курорте Красного моря акула откусила пятку парапланеристу.

Инцидент произошел в Акабском заливе, сообщает издание The Scottish Sun.

37-летний житель Иордании решил полетать на параплане над морем и слишком близко опустился к воде. Из моря выпрыгнула акула и схватила туриста за ногу. Мужчина получил многочисленные травмы. У него сломаны несколько костей, перерезаны сухожилия и порваны мышцы. Кроме того, акула откусила парапланеристу пятку правой ноги.

Состояние пострадавшего оценивается как стабильное. Он госпитализирован.

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В Египте во время подводного плавания на отдыхе акула напала на украинскую семью. 12-летний мальчик потерял руку. Также пострадала его мать.