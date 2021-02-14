Без света осталось 950 тис. будиків

От землетрясения пострадали 150 человек. Фото twitter.com/AsianOSINT

В результате землетрясения в Японии пострадали около 150 человек. Еще 950 000 домохозяйств остались без электричества.

В префектурах Мияги и Фукусима начались перебои с водоснабжением. Кроме того, из-за обвалов оказались перекрыты некоторые дороги, нарушено движение скоростных поездов. Об этом сообщает Kyodo.

О погибших пока не сообщается.

Вчера, 13 февраля, в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Оно произошло неподалеку от префектуры Фукусима.

По данным местных сейсмологов, это землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года. Тогда от последствий погибли более 15 000 человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на атомной электростанции Фукусима-1.

Его последствия ликвидируют до сих пор. В этот раз землетрясение не привело к чрезвычайным событиям на Фукусиме-1 и Фукусима-2.

Сегодня в японской префектуре Фукусима зафиксировали повторное землетрясение.

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Вчера после землетрясения говорили об угрозе цунами.