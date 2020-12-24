Бесплатно и добровольно, каждому назначают очередь - украинка рассказала, как вакцинировался от коронавируса

Массовые прививки от ковида американской вакциной Pfizer / BioNTech начали в Израиле. В первую очередь вакцинируют медицинских работников и людей старше 60 лет. Прививки бесплатные и добровольные.

Об этом Gazeta.ua рассказала украинка Илона Фанта, которая уже 4 года живет с семьей в городе Раанана в Израиле.

Илона в прошлом журналистка, последние годы пишет кулинарные обзоры, основала и ведет успешный фудблог "Фанилла". А также - работает на административной должности в комитете по контролю за медицинскими исследованиями. Поэтому, как сотрудница медицинской сферы, она попала в 1-ю волну вакцинации.

Автор: facebook.com/ilona.fanta Украинка Илона Фанта вакцинировалась от коронавируса в Израиле

"В смс прислали номер телефона. Я позвонила человеку, который администрирует процесс в больнице, где вакцинируют наших коллег. Прислали форму с вопросами о состоянии здоровья. Я ее заполнила, нам назначили очередь", - рассказала Илона.

В назначенное время приехал микроавтобус - им Илону и других людей, которых должны вакцинировать, увезли с Раананы в соседний город Кфар-Сава. Там в больнице Меир проводят вакцинацию.

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Перед самой прививкой попросили заполнить еще 1 форму-опрос о состоянии здоровья. По словам украинки, все происходит быстро и слаженно - без долгих ожиданий и очередей манипуляционными.

"Когда укололи, я почувствовала сильное тепло в руке. Потом легкое онемение, сейчас верхняя часть руки побаливает, будто я натрудила мышцу. Но это легкое ощущение, не критичное. Видимо, это стандартная реакция, потому что перед уколом меня спросили, левша я или правша, и сделали укол в менее рабочую руку. Чувствую себя хорошо", - рассказала украинка об ощущениях от прививки.

Автор: facebook.com/ilona.fanta После первой прививки выдают специальный браслет с инфрмацией о вакцинации

После вацинации выдали специальный резиновый браслет: на зеленом фоне написана информация о прививках. А также провели инструктаж. Людям рассказывают о побочных симптомах - например, возможны сыпь, головная боль и тому подобное. И предупредили, что обо всех проявлениях надо сообщать в больницу.

"Вместе со справкой о том, что я получила вакцину, мне дали 3-ю форму. На ней список различных симптомов - температура выше 38 градусов, головная боль и тому подобное. Я должна ее принести на 2-ю часть прививки заполненной, отметить, было у меня что-то из перечисленного или нет", - пояснила Илона.

Украинка отметила, что вакцинацию проводят по медицинской страховке. То есть дополнительных средств для прививки не нужно.

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"Вакцинация бесплатная. В Израиле все состоят в одной из нескольких больничных касс, туда идет специальный налог с зарплаты, так что это покрывается страховкой. У меня базовая страховка, самая примитивная", - добавила женщина.

Вакцинация - двухэтапная. 2-ю прививку делают через 3 недели. Для Илоны Фанты это - 13 января.

По ее словам, прививки добровольное - можно отказаться. А вот получить вне очереди или купить вакцину - нет. Программа государственная. В Израиле информирование населения на высоком уровне: постоянно пишут на эту тему и говорят в новостях.

По всему Израилю начали вакцинацию от коронавируса медицинского персонала. Делать прививки начали после того, как накануне премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и министр здравоохранения страны Йоэль Эдельштейн были вакцинированы первыми в стране.