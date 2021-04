Беспилотник NASA совершил второй успешный полет на Марсе

Беспилотник NASA Ingenuity совершил второй полет на Марсе.

Он продержался над марсианской поверхностью почти 50 секунд. Об этом говорится в сообщении NASA в Twitter.

"Вертолет успешно завершил свой второй полет и достиг новых рубежей - большей высоты, более длительного зависания и бокового полета", - говорится в сообщении.

На этот раз беспилотник взлетел на высоту около 5 метров и отлетел в сторону на 2 метра. Далее выполнил развороты, отправляясь на место посадки.

Go big or go home! The #MarsHelicopter successfully completed its 2nd flight, capturing this image with its black-and-white navigation camera. It also reached new milestones of a higher altitude, a longer hover and lateral flying. pic.twitter.com/F3lwcV9kH2