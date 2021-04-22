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четверг, 22 апреля 2021 21:07

Беспилотник NASA совершил второй успешный полет на Марсе

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Беспилотник NASA совершил второй успешный полет на Марсе
Ingenuity поднялся на высоту около 5 метров. Фото: pixabay.com

Беспилотник NASA Ingenuity совершил второй полет на Марсе.

Он продержался над марсианской поверхностью почти 50 секунд. Об этом говорится в сообщении NASA в Twitter.

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"Вертолет успешно завершил свой второй полет и достиг новых рубежей - большей высоты, более длительного зависания и бокового полета", - говорится в сообщении.

На этот раз беспилотник взлетел на высоту около 5 метров и отлетел в сторону на 2 метра. Далее выполнил развороты, отправляясь на место посадки.

Компания ABIBOO Studios обнародовала архитектурный проект пяти городов, которые в будущем построят на Марсе. В частности, возведут столицу Красной планеты - Нюва. Каждый город будет вмещать по крайней мере 200-250 тыс. Человек.

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