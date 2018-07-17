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вторник, 17 июля 2018 15:13

Беркут напал на 10-летнюю девочку

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Беркут напал на 10-летнюю девочку
Беркут напал на ребенка во время фестиваля. Фото: Pinterest

Во время фестиваля орлиной охоты возле кыргызстанского озера Иссык-Куль беркут напал на 10-летнюю девочку.

Зрителям показывали традиционную птичью охоту. Ребенок оказался на поле, когда беркута выпустили в небо. Он принял девочку за добычу и упал на нее, сообщает Sputnik.

Девочку отправили в больницу. Она серьезно не пострадала. Когти незначительно впились в кожу, немного поцарапана спина, говорят родственники.

Девочка была рядом с сестрой, которая является одной из организаторов мероприятия. По недосмотру отошла от взрослых.

На видео видно, как птица приземляется на ребенка. Подбегает хозяин беркута и отдирает его от девочки. Потом она поднимается и убегает.

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Мужчину зовут Салават Айбек уулу. Говорит, что имеет 10 лет опыта разведения этих птиц. Беркут просто приземлился на девочку. Если бы решил напасть, то не отпустил бы и заклевал, говорит.

В Южно-Африканской Республике львы убили и съели минимум двух браконьеров. Погибшие заблудились во время незаконной охоты на носорогов и случайно наткнулись на хищников

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