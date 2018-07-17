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вторник, 17 июля 2018 15:03

Вегана осудили за любовь к свинье

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Вегана Уэсли Омара, 23 года, приговорили к 100 часам исправительных работ за похищение поросенка с фермы.

Автор: Daily Mail
  100 часов исправительных работ присудили мужчине за любовь к поросенку
100 часов исправительных работ присудили мужчине за любовь к поросенку

Омар приехал на местную ферму. Там мужчина начал снимать видео, на котором попросил прощения у поросят за условия, в которых их держат люди, и прочитал им стихи о страданиях животных, пишет Daily Mail.

Затем он взял свинью и пошел с ней через поле. Посадил ее в свою машину и включил ей Элвиса Пресли, чтобы немного успокоилась.

Омар выложил видео на YouTube. Там ролик увидел фермер - владелец поросенка. Он подал на защитника животных в суд. Суд признал вегана виновным в краже.

Из-за видео Омар потерял работу инвестиционного брокера. Теперь он должен бесплатно отработать 100 часов в течение года.

Автор: Daily Mail
  100 часов исправительных работ присудили мужчине за любовь к поросенку
100 часов исправительных работ присудили мужчине за любовь к поросенку

Мужчина признал себя виновным в краже 3-месячной свиньи. Говорит, что своим видео хотел призвать людей отказаться от мяса.

После истории с поросенком фермер потратил $ 8 тысяч , чтобы защитить территорию от подобных краж.

После суда Омара пришли поддержать друзья и коллеги-активисты.

Автор: Daily Mail
  100 часов исправительных работ присудили мужчине за любовь к поросенку
100 часов исправительных работ присудили мужчине за любовь к поросенку

"Свинья немного переживала и хрюкала в машине, поэтому я включил радио. Элвис ее успокоил, - говорит мужчина. - Я не собирался ее красть. Это произошло случайно. Я просто взял ближайшую свинью - я же не мог взять их всех. Знаю, что нарушил закон", - признается мужчина.

"Я уважаю ваши чувства, но выражать их надо в рамках закона. Похищение свиньи - уголовное преступление", - сказал на заседании судья Николас Дин.

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Украденый поросенок получил имя Уилбур и теперь живет в приюте для животных. Омар навестил его в новом доме и снял на видео их 2-ю встречу.

7-летняя Алиса Мэнсфилд из британского города Уолсолл в графстве Уэст-Мидлендс дружит с 280-килограммовым кабаном Рокки, 2,5 года. Школьница помогала ухаживать за поросенком практически от рождения. Теперь смазывает кожу Рокки лосьйонном, заплетает шерсть и кормит тортом, если он голоден. Собака Бруно также дружит с кабаном.

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