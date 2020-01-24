Белый дом считает, что Трамп останется президентом

Фото: focus.ua

В США продолжаются сенатские слушания по делу об импичменте Трампа.

Чтобы оспорить заявления защитников президента США, представитель Демократической партии Джеррольд Недлер пытался использовать их бывшие публичные заявления.

Он выступил против слов о том, что обвинения в адрес президента в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса - несправедливы. Потому что обвинения не нарушали уголовного кодекса, сообщили в УНН.

Во время слушаний Недлер показал видео с одним из крупнейших защитников, сенатором от Южной Каролины Линдси Грэмом. Тот еще в 1999 году утверждал, что президенту можно объявить импичмент, даже если поведение, о котором идет речь, не является установленным законом правонарушением.

Так же Недлер показал видео 1998 года с Аланом Дершовицем, который сейчас входит в команду защиты Трампа. Тогда юрист признавал злоупотребления властью такими, которые подпадают под импичмент. Дершовиц говорил, что злоупотребление властью "не должно быть преступлением".

"Если у вас есть кто-то, кто полностью коррумпирует офис президента, кто злоупотребляет доверием и несет большую опасность нашей свободе, не нужно техническое преступление", - сказал юрист.

Однако в Белом доме уверены, что Трампу удастся остаться главой государства. Поскольку для отстранения от должности нужны две трети голосов, а большинство в Сенате - у республиканцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook обвинили в политическом заговоре

Импичмент президента США Дональда Трампа поддержали 44% американцев. 31% опрошенных заявили, что с Трампа необходимо снять все обвинения. Таковы данные опроса, проведенного Reuters и Ipsos.