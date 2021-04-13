Белый дом конкретнее объяснить, чем Москва заплатит за возможную агрессию - что о нас пишет мировая пресса

Президент Владимир Зеленский на передовой / Офис президента

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Украина призывает Россию отступить. США предупреждают о цене за возможную агрессию", - Bloomberg, США

Украина призвала Россию отвести войска от границ, поскольку госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что США заставят Москву заплатить за агрессию.

Напряженность - самая высокая от времени масштабных боев после аннексии Крыма Путиным в 2014 году. Война за статус двух сепаратистских регионов на востоке Украины уже унесла более 13 тыс. жизней.

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Украинский МИД потребовал от РФ прекратить то, что они называют "военной риторикой и дезинформацией". Кремль говорит, что его военные действия - ответ на угрозу наступления украинской армии. Перспективу наступления Украины отрицает.

На прошлой неделе официальный представитель Путина Дмитрий Песков заявил о риске восстановления масштабных военных действий. Союзники Украины пытаются предотвратить это. Президент Зеленский на выходных посетил коллегу из Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который также является союзником Путина.

Президент Джо Байден дал понять, если Россия будет действовать безрассудно или агрессивно, это будет иметь последствия. Кроме того, постоянные представители Альянса провели встречу с главой МИД Украины.

Киев обвиняет Москву в разжигании напряженности, чтобы получить рычаги влияния на переговорах о будущем двух беспокойных регионов. Кремль давно добивается особого статуса, который позволил бы ему помешать усилиям Киева по продвижению к членству в ЕС и НАТО. МИД Украины заявил, что любая сделка должна соответствовать мирным документам, подписанным в 2015 году в Минске. Несмотря на то, что Россия разжигает и предоставляет военную и финансовую поддержку конфликта на востоке Украины, Песков еще раз назвал это "внутренней проблемой Украины".

"За шаг до войны". Российские государственные СМИ усиливают пропаганду. Бывший посол США в Москве предупреждает, что Путин может спровоцировать масштабный конфликт в Европе, потому что проверяет Байдена", - Daily Mail, Великобритания

Россия в шаге от войны с Украиной. Об этом говорят российские государственные СМИ. Сейчас Москва сосредоточила более 80 тыс. военных вдоль восточной границы Украины, включая танки, артиллерию, бронетранспортеры и машины поддержки. 40 тыс. в Крыму, и еще 40 тыс. - на Донбассе, где поддерживаемые Кремлем сепаратисты в течение многих лет борются с украинскими войсками.

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что Путин может вторгнуться в Украину и развязать войну в Европе по наихудшему сценарию. Ситуация в Восточной Европе может легко перерасти в масштабный конфликт, если Россия решит атаковать под предлогом "освобождения" русскоязычных.

"Если бы так произошло, украинская армия ответила бы. Не сомневаюсь, дадут отпор. Тогда у вас будет война в Европе между двумя грозными армиями", - говорит Макфол.

Российские государственные СМИ нападают на президента Украины Зеленского, изображая его агрессором. Россиянам рассказывают, что Киев при поддержке НАТО, а не Москва, наращивает военные силы у Донецка и Луганска. Там также говорится о предполагаемых прибытия транспортных самолетов и грузовых судов Пентагона в порт Одессы. Эти слова не имеют подтверждения.

Зеленский пригласил переговоры с Путиным из-за наращивания войск, но пока не получил ответа. Украинский президент отправится также в Париж, чтобы обсудить растущую напряженность с европейскими союзниками. В то же время госсекретарь Блинкен пригрозил последствиями и потерями, если Россия нападет. Макфол считает, что его угроза недостаточна. Он советует Белому дому четко разъяснить, каким будет удар в случае нападения. И сделать это перед тем, как Путин отдать приказ об атаке.

"Санкции почти никогда не изменяют поведение Путина постфактум, но могут изменить его расчеты до того, как решит действовать", - говорит Макфол.

Украина заявляет, что в этом году убиты 27 военных, что более половины от числа погибших за весь 2020 год.

"Может ли Россия попытаться отрезать Украину от моря?", - Gazeta Wyborcza, Польша

Кремль может рассмотреть возможность одновременного нападения на Украину с севера и юга. Вода может быть одной из причин конфликта.

"Рядом страна, которая в любой момент может решиться решить внутренние проблемы силовым путем. Это опасно для нас? Конечно. Или должны действовать ради собственной безопасности? Нет. Вот почему это делаем ", - сказал в воскресенье представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новости о концентрации русских на границе с Украиной.

Запад обеспокоен заявлениями Кремля и не доверяет им. 8 апреля пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Россия сосредоточила больше войск у границы с Украиной, чем когда-либо с 2014-го.

В субботу украинские СМИ сообщили, что власти самопровозглашенной ДНР готовит 3 варианта писем к президенту России. В первом руководство "республики" просит у Путина о военной помощи. Во втором просит присоединиться к России. В третьем просит признания независимости. Документы получили украинские спецслужбы, но насколько они достоверны, неизвестно.

Эксперты изначально говорили, что России выгодно иметь "республики" и конфликт, тлеющий в Украине. Москва может активизировать забытый проект 2014 года - расширить зону конфликта на запад и юг, чтобы создать так называемую Новороссию. Это намерение может быть достигнут с помощью атаки российских войск с севера на Харьков и высадки десанта на юге, на берегах Черного и Азовского морей, при поддержке атаки из Крыма. Этот гипотетический сценарий описала российская "Новая газета".

Одно из других проблемных мест - Северо-Крымский канал. Весной в нем поднимается уровень воды и открывают шлюзы, чтобы вода в Херсонской области шла на выращивание агрокультур. Основной канал ведет в Крым, но воды нет в нем с весны 2014-го. Киев закрыл его после аннексии полуострова. Сначала была временная плотина, а в 2017-м - крепче бетонная конструкция возле села Каланчак. Это большая проблема для российской власти в Крыму. Канал давал 85% воды. В прошлом году ситуация стала критической. Низкое количество осадков приводит к истощению ресурсов Крыма. Во многих местах вода доступна несколько часов в день.

В мае 2020-го американский аналитический центр The Jamestown Foundation писал, что Россия из-за растущей кризис с водой в Крыму может рассмотреть военное решение проблемы. Для этого российские войска должны занять часть Херсонской области с Каховское водохранилище, откуда течет вода для канала.

Москва может пойти дальше и попытаться полностью отрезать Украину от моря. Для этого нужно занять южную часть страны, от Мариуполя на востоке, через Запорожскую, Херсонскую и Николаевскую области в Одессу и Приднестровья. В последние недели Россия наращивает силы в Крыму. Россияне перебросили небольшие артиллерийские и десантные катера из Каспийского моря в Черное. За выходные три больших десантных корабля из Балтийского моря пересекли Ла-Манш в направлении на юг.

Способность Украины защищаться от нападения с моря ограничено. Западные партнеры об этом знают. США патрулируют воды вокруг Крыма с помощью беспилотных летательных аппаратов и разведывательных самолетов RQ-4 Global Hawk. 14-15 апреля США также направили военные корабли в Черное море. Эсминцы "Рузвельт" и "Дональд Кук", оснащены маневренными ракетами "Томагавк" и системами противоракетной защиты. Они должны оставаться там до 4-5 мая.

Для Кремля новая война могла бы быть удобной, если бы повысила рейтинг Путина. Поэтому она должна быть как можно короче. По словам заместителя начальника генштаба ВСУ, генерала Игоря Романенко, у Москвы нет четких планов относительно возможных боевых действий. Только жесткие действия Запада могут остановить конфликт. И дело не в новых санкциях, которых боится Кремль, а в готовности предоставить Украине военную помощь.