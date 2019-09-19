Белый дом анонсировал встречу Зеленского с Трампом

Встреча состоится на следующей неделе. Фото с открытых источников.

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским обсудил визит президента в США на следующей неделе.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В рамках телефонного разговора стороны говорили также о предстоящей встрече американского президента Дональда Трампа с Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Вице-президент поблагодарил Администрацию президента Зеленского за ее смелые действия по борьбе с коррупцией с помощью законодательных реформ и предложил полную поддержку этих усилий в США", - говорится в заявлении.

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В частности, Пенс напомнил о продуктивной встрече с Зеленским 1 сентября в Варшаве и подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что санкций против России недостаточно.