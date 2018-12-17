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вторник, 18 декабря 2018 03:28

Белоснежное царство: показали невероятные виды севера
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Талантливый 32-летний фотограф, путешественник и владелец туристической компании «Wildlife photography» в Норвегии снял фотопроект.
Фото: Audun Lie Dahl
Талантливый 32-летний фотограф, путешественник и владелец туристической компании «Wildlife photography» в Норвегии снял фотопроект.
Талантливый 32-летний фотограф, путешественник и владелец туристической компании «Wildlife photography» в Норвегии снял фотопроект.
Талантливый 32-летний фотограф, путешественник и владелец туристической компании «Wildlife photography» в Норвегии снял фотопроект.
Талантливый 32-летний фотограф, путешественник и владелец туристической компании «Wildlife photography» в Норвегии снял фотопроект.

Одун Ли Даль (Audun Lie Dahl) - талантливый 32-летний фотограф, путешественник и владелец туристической компании "Wildlife photography" родом из Норвегии снимает красоту холодного севера.

Фотограф может несколько дней провести на холоде, ожидая удачного кадра, передает Главком.

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Аудуна родился и вырос на норвежском острове Смьола у побережья Кристиансунн. Кроме того, что он знает все лучшие места для фотографирования в Норвегии, Одун также посещал Шпицберген, Антарктиду, Африку и Азию.

Холодное окружающей среды - его любимая тема, и он может проводить дни на холоде, ожидая лучшего момента для съемки.

Ранее показали лучшие тревел-фото года.

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Дата
18
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