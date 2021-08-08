Белорусы стреляют на границе с Литвой

 
Ексклюзивы
1/5
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
1 Просмотров: 297
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
4 Просмотров: 3699
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 1791
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 405
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 927
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 3115
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 387
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
Просмотров: 540
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Просмотров: 2557
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 18513
Фото
Все фото
5
6
11
7
5
В Италии прошли митинги против Covid-паспортов
В Италии прошли митинги против Covid-паспортов
Украинские пожарные спасли в Греции два села: показали фото
Украинские пожарные спасли в Греции два села: показали фото
&quot;Это библейская катастрофа&quot; - в Греции эвакуируют тысячи людей
"Это библейская катастрофа" - в Греции эвакуируют тысячи людей
Украинские спасатели отправились укрощать греческие пожары
Украинские спасатели отправились укрощать греческие пожары
Район затянуло черным дымом: горит логистический склад
Район затянуло черным дымом: горит логистический склад
Видео
Все видео
Настоящий апокалипсис: показали масштаб катастрофы в Греции
Настоящий апокалипсис: показали масштаб катастрофы в Греции
В США масштабный пожар уничтожил целый город
В США масштабный пожар уничтожил целый город
Показали падение российского космического модуля
Показали падение российского космического модуля
Гренок не будет: у россиянки на кухне взорвался батон
Гренок не будет: у россиянки на кухне взорвался батон
Строитель частично снес дом работодателя, который должен ему почти $6 млн
Строитель частично снес дом работодателя, который должен ему почти $6 млн
Интервью
1/5
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
6 Просмотров: 1998
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 306
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 882
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 351
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 2025
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 90
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
воскресенье, 08 августа 2021 18:03

Белорусы стреляют на границе с Литвой

  Комментировать
Белорусы стреляют на границе с Литвой
В Литве заявили о стрельбе на границе с Беларусью. Фото: LRT nuotr.

Пограничники Литвы зафиксировали стрельбу в районе границы со стороны Беларуси.

Также было видно сигнальные ракеты в темное время суток, сообщает LRT.

"В светлое время суток с сопредельной стороны пограничники Литвы слышали звуки отдельных выстрелов. А когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нелегальные мигранты получат €300 за возвращение в свои страны

У границы с Литвой проходят обучение, в рамках которых и были слышны выстрелы и видны сигнальные ракеты, ответили в Государственном пограничном комитете Беларуси, передает РИА Новости.

"У нас проходят плановые учения. О них мы информировали", - говорится в сообщении.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране госграницы и предотвращения нарушения. Он заявил, что его настораживают последние события на западных границах Беларуси, прежде всего с Литвой и Польшей, в том числе из-за ситуации с мигрантами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Белорусы стреляют на границе с Литвой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Врач покорил высочайшую вершину Европы

Россия начала военную агрессию против Грузии

Самое читаемое
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
 Просмотров: 8442
&quot;Как вы за***ли своими удостоверениями&quot; - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
"Как вы за***ли своими удостоверениями" - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
4
 1 Просмотров: 8073
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
12
 Просмотров: 7893
Гороскоп на 8 августа: назвали 2 знака, которым нельзя доверять
Гороскоп на 8 августа: назвали 2 знака, которым нельзя доверять
 Просмотров: 3978
На украинском курорте оригинально &quot;встретили&quot; россиян
На украинском курорте оригинально "встретили" россиян
5
 Просмотров: 3816
Мир
Мать на неделю бросила 1,5-летнюю дочь в квартире. Ребенок умер от голода
Мать на неделю бросила 1,5-летнюю дочь в квартире. Ребенок умер от голода Просмотров: 477
Белорусы нигде не чувствуют себя в безопасности - Тихановская
Белорусы нигде не чувствуют себя в безопасности - Тихановская Просмотров: 54
Германия может передать вакцину другим странам
Германия может передать вакцину другим странам Просмотров: 90
Талибы захватили столицу провинции
Талибы захватили столицу провинции Просмотров: 297
В Италии прошли митинги против Covid-паспортов
В Италии прошли митинги против Covid-паспортов
5
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
15
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
6
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
4
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
4
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
Голосов: 27
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть