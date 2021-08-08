Белорусы стреляют на границе с Литвой

В Литве заявили о стрельбе на границе с Беларусью. Фото: LRT nuotr.

Пограничники Литвы зафиксировали стрельбу в районе границы со стороны Беларуси.

Также было видно сигнальные ракеты в темное время суток, сообщает LRT.

"В светлое время суток с сопредельной стороны пограничники Литвы слышали звуки отдельных выстрелов. А когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты", - говорится в сообщении.

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У границы с Литвой проходят обучение, в рамках которых и были слышны выстрелы и видны сигнальные ракеты, ответили в Государственном пограничном комитете Беларуси, передает РИА Новости.

"У нас проходят плановые учения. О них мы информировали", - говорится в сообщении.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране госграницы и предотвращения нарушения. Он заявил, что его настораживают последние события на западных границах Беларуси, прежде всего с Литвой и Польшей, в том числе из-за ситуации с мигрантами.