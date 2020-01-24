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пятница, 24 января 2020 14:30

Белорусы меня съедят - Лукашенко об объединении с РФ

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Белорусы меня съедят - Лукашенко об объединении с РФ
Лукашенко считает, что белорусы не примут объединения. Фото: EADaily

Беларусь никогда не станет частью другой страны, потому что белорусы этого не примут.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об этом на "Заводе газетной бумаги"

"У нас есть своя страна. Мы суверенные и независимые. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью любой страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России. В переговорах с президентом России я четко и однозначно полтора-два года назад сказал: этого в Беларуси не может сделать никто. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения", - заявил Лукашенко.

Он сказал, что не хочет быть последним президентом Беларуси.

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"Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы наши дети жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, русскими. Они нам не чужие. Русские - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас", - сказал президент Беларуси.

Лукашенко также заявил, что Россия начала налоговый маневр, чтобы нажать на Беларусь. Конфликт произошел из-за того, что от Минска потребовали за нефть платить цену большую, чем мировая.

Теперь Беларусь ищет альтернативные источники нефтепродуктов. Через порты на Балтике уже закупили партию норвежской нефти. Договариваются о реверсе с Польшей. Третье направление - поставки через Украину из Черного моря. Четвертым остается Россия

Минск пока тестирует эти маршруты и договаривается со всеми участниками рынка. По мнению Лукашенко, за два года уже не будет речи и о 18% пошлины от русских.

Беларусь и Россия планируют создать совместное правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии, а также унифицированное налоговое законодательство. Об этом президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились в рамках объединения в Союзное государство.

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