От Лукашенка белорусы прячутся в посольстве Швеции. Фото: Reuters

Посольство Швеции уже 5 месяцев скрывает двух белорусов, бежавших от режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Это подтвердило Министерство иностранных дел Швеции, сообщил The Guardian.

Отец и сын, Виталий и Владислав Кузнечики, 11 сентября 2020 года пытались проникнуть в посольство Швеции в Беларуси с просьбой предоставить им убежище в разгар массовых протестов против Лукашенко.

Входные двери были закрыты, поэтому они перепрыгнули через забор на парковку.

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"Эти двое все еще находятся в здании посольства. Мы действуем так, как того требует ситуация, в том числе по безопасности. Мы ведем диалог с отдельными лицами", - сообщил представитель МИД Швеции.

Белорусские СМИ сообщили, что мужчинам грозит до 6 лет заключения за столкновения митингующих и полиции на акции протеста в Витебске в начале сентября.

По словам министра иностранных дел Швеции Анн Линде, мужчины проникли в посольство незаконно. Однако они живут там до сих пор в одной комнате.

"Шведские дипломаты, конечно, не хотят передавать их белорусской полиции. Но в то же время они не хотят создавать ситуацию, когда многие другие могут прийти в посольство и попросить убежища", - прокомментировал председатель шведской правозащитной организации Östgruppen Мартин Уггла.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует усилить работу с молодежью, чтобы в будущем избежать серьезного внутриполитического кризиса.