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суббота, 10 апреля 2021 15:45

Белорусскую школьницу задержали за надпись "жыве"
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Девочку забрали в участок за надпись на асфальте
Фото: tut.by
Девочку забрали в участок за надпись на асфальте
Девочку забрали в участок за надпись на асфальте

29 марта 13-летнюю девочку из Минска Евгению Ворочкову доставили в отделение милиции за надпись на асфальте "жыве".

Ее мать Ирина Ворочкова сообщила, что вечером 29 марта дочь гуляла с друзьями и решила сделать надпись баллончиком с краской. Рядом стоял автобус с милиционерами. Они забрали всех детей в отделение, сообщило издание Tut.by.

О задержании матери никто не сообщил. Узнала об этом поздно вечером, когда смогла дозвониться до дочери.

"Когда я была в милиции, приехали родители двух других детей. Я так понимаю, следователь позвонил им после разговора со мной. Дочь опрашивали в присутствии педагога, меня к ней не пустили. Когда их общение закончилось и детей вывели, следователь рассказал, что Женя написала на асфальте "жыве". Правонарушения сделала она, а ее друзья - свидетели. Я поинтересовалась, а давно у нас считается преступлением то, что дети рисуют на асфальте. На что мне объяснили: она написала слово "жыве". Я рассмеялась, обняла дочь и сказала: "Ты молодец, я тобой горжусь", - рассказала Ирина Ворочкова.

Женщина оставила в милиции 2 жалобы. На то, что ребенка допрашивали без присутствия родителей и что матери не дали ознакомиться с протоколом задержания.

Мать обвинили в невыполнении обязанностей по воспитанию своей несовершеннолетней дочери. Девочку - в нарушении по порядку проведения массового мероприятия.

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"Взяла активное участие в пикетировании, не был согласован с Мингорисполкомом. Сделала это с целью публичного выражения своего протеста по факту проведения честных выборов", - было написано на протоколе.

Протокол составили только на женщину. Штраф по этой статье составляет до 290 белорусских руб. - 3 тыс. Грн.

Беларусь в течение марта задержали 1139 участников акций протестов. На Минск пришлось 841 задержания. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

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