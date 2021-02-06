Белорусской оппозиции выделили более 20 млн евро

Власти ФРГ подготовила программу поддержки белорусской оппозиции. Фото: germany.mfa.gov

Германия решила выделить около 21 млн евро на программу поддержки оппозиции в Беларуси.

Об этом сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас на онлайн-конференции Солидарность с Беларусью.

"Германия и ЕС на вашей стороне. Мы ввели санкции против Лукашенко и его режима. И мы разработали план действий" Гражданское общество Беларуси "на сумму до 21 млн евро", - сказал Маас сторонникам белорусской оппозиции.

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Он добавил, студентам, которые были исключены из школ и университетов за участие в демонстрациях, выделят стипендии. Поддержку также получат независимые СМИ.

"Предоставим психологическую помощь жертвам пыток и предоставим убежище преследуемым белорусам в Германии. И мы создадим механизм для сбора улик против тех, кто нарушает права человека. Наступит день, когда они будут привлечены к ответственности. Наступит день, когда народ Беларуси сможет жить в условиях демократии , свободы и верховенства закона", - добавил глава МИД.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует усилить работу с молодежью, чтобы в будущем избежать серьезной внутриполитического кризиса.