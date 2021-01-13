Белорусский протест до сих пор был мирный, но новый взрыв может быть не мирный

Анджей Почобут / Facebook

Белорусские протесты становятся меньше и локальнее, поэтому режиму самопровозглашенного президента Лукашенка кажется, будто победил. Однако белорусы продолжают бороться и надеются сбросить ненавистного диктатора. Об этом Gazeta.ua рассказал белорусский журналист из Гродно Анджей Почобут.

"Акции белорусов продолжаются, но теперь другой формат. Ранее были массовые марши. ОМОН их жестоко разгонял. Последний раз арестовали 300 человек и против всех открыли уголовные дела. Теперь есть небольшие креативные акции во множестве мест одновременно. Силовики не в силах все разогнать. Это способ показать, что белорусы против режима, не сломались, не смирились. С другой стороны, для власти это ничем не грозит. Лукашенко полностью контролирует ситуацию, хотя общество недовольно. Популярное предположение, что весной начнутся проблемы в экономике, что повлечет новые волны протестов", - говорит публицист.

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По мнению журналиста, режим считает, что заглушил протесты, но на самом деле это скорее пауза, потому что недовольство в обществе остается высоким.

"С одной стороны Лукашенко удалось консолидировать власть, пережить длительные акции. С другой, общество не принимает его и режим держится на насилии", - говорит Почобут.



"Настроения у белорусов разные. - говорит журналист. - И разочарование, и усталость, и надежда. Диктатор сам стал проблемой и не может ее решить. Активность протестов значительно меньше, чем летом или осенью. Но успех общества в том, что страна другая, чем до выборов 9 августа".

По мнению публициста, существует неприятие силового сценария обществом и тихая ненависть к режиму и его исполнителям - силовикам. Даже среди тех, кто когда-то поддерживал Лукашенка. До сих пор белорусский протест был мирный, однако следующий взрыв может быть совсем не мирный.