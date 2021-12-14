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вторник, 14 декабря 2021 15:26

Белорусский генерал координировал нападение мигрантов на границу Польши

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Белорусский генерал координировал нападение мигрантов на границу Польши
Романа Подлинева видели на границе во время столкновений. Фото: Ян Жарин

Заместитель председателя пограничной службы Беларуси генерал-майор Роман Подлинев координировал нападение мигрантов на границу Польши 16 ноября.

Об этом пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Ян Жарин написал в Twitter.

"Это еще одно доказательство того, насколько глубоко белорусские спецслужбы вовлечены в гибридную операцию против ЕС", - написал Жарин.

На мужчину обратили внимание польские силовики.

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"По моей информации, Роман Подлинев контролировал и наблюдал за всей операцией, связанной с использованием против нас мигрантов", - сказал Жарин.

Во вторник, 16 ноября, ситуация на белорусско-польской границе обострилась. Мигранты бросили в польских силовиков светозвуковую гранату.

Светозвуковые гранаты беженцам выдали белорусские службы, заявило минобороны Польши.

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