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понедельник, 23 ноября 2020 07:56

Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки

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Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко проклял предстоятель Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин и отлучил его от церкви.

Это произошло в воскресенье, 22 ноября 2020, во время службы в соборе святого Кирилла Туровского в Торонто (Канада), передает белорусская служба Радио Свобода.

На богослужении в соборе в присутствии верующих архиепископ Святослав Логин зачитал "Архиерейское послания с объявлением анафемы бывшему президенту Александру Лукашенко - диктатору, убийце и мучителю народа набожного белорусского".

 

Текст отлучения называется "Анафема бывшему президенту Александру Лукашенко, который творит беззаконие, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду в Беларуси".

В начале отлучения сказано, что "благочестивый белорусский народ находится в непростое время, когда по приказу самозванца - бывшего президента Александра Лукашенко, одержимого дьяволом, наши дети убивают и издеваются над нашими братьями и сестрами. Этот палач и его сообщники совершают кровавые расправы над мирным населением на улицах и в тюрьмах в столице Минске и в разных городах многострадальной Беларуси, прославляя и продолжая богоборческую политику большевиков, открыто нарушая заповеди Божьи, разрушая памятники в честь усопших ".

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"Властью, данной нам Богом, мы отлучаем от Святой Православной Церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, который носит христианское имя и принадлежит Православной Церкви только по рождению, запрещает ему приступать к Тайнам Христовым, вспоминать его в православных службах и молитвах к полному раскаянию перед Церковью и белорусским народом. Мы призываем тех, кто все еще служит его сатанинской власти, не подчиняться преступным приказам, потому что в противном случае вас ждут проклятие Ваших потомков в земной жизни и ад в небесной жизни", - сказал архиепископ Логин.

В обращении также говорится о том, что архиепископ и священники БАПЦ молятся "за здоровье раненых и заключенных, а также за упокой убитых мирных демонстрантов - защитников Беларуси, чьи страдания и жертвы не напрасны, которые вдохновляют соотечественников на противостояние злу и лжи ради добра, ради свободы и независимости нашей Родины ".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал навести порядок в Минске, а также убрать стихийные мемориалы. Мол, Минск на кладбище превращать нельзя. Такое мнение 99,9% минчан.

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ноября

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