Белорусские власти считают, что подавили протесты в стране

Белорусские власти считают, что протестов на территории страны уже нет. Фото: Reuters

В Беларуси якобы прошел пик протестов и стабилизировалась ситуация.

Об этом заявил глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель, сообщили ТАСС.

"Мы отмечаем, что ситуация в целом стабилизировалась, пик пройден, протестные проявления практически сошли на нет", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белорусы 5 месяцев прячутся от режима Лукашенко в посольстве Швеции

По его словам, "зарубежные центры" радикализуются и будут делать попытки восстановить протесты весной.

"Попытки будут, но мы оцениваем ситуацию как стабильную, и предпосылок говорить о том, что им удастся добиться таких целей, мы не видим", - прокомментировал Тертель.

Европейский Союз подготовил 4 сценария, по которым будут развиваться их отношения с Беларусью на фоне протестов против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.