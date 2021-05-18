Белорусские силовики вломились с обысками в офисы оппозиционного издания Tut.by

В Беларуси проводят обыски в оппозиционных офисах СМИ. Фото: comments

Сотрудники Департамента финансовых расследований Беларуси проводят обыски в редакциях оппозиционного портала Tut.by и сотрудников этого СМИ.

Об этом сообщили на сайте Tut.by.

Силовики вломились к руководству Tut.by и Hoster.by. Несколько редакторов сообщили, что к ним домой пришли с ДФР.

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Сотрудники, которые находились в офисе редакции, не отвечают на телефонные звонки и сообщения. Двери в офис заклеены полиэтиленом или закрашены.

Работники ДФР пришли и в региональные офисы редакции.

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Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о государственной защите правоохранителей и судей. Также он расширил права для силовиков, предоставив им больше власти.