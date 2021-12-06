Белорусские силовики на границе забросали поляков петардами

Белорусские силовики бросали в поляков на границе шумовые петарды. Фото: twitter.com/podlaskaPolicja

Белорусские силовики бросали в сторону польских военных на границе Беларуси с Польшей шумовые петарды.

Об этом сообщила Пограничная служба Польши в Twitter.

"На отрезке, охраняемом пограничным заставой в Наревце, представители белорусских служб бросали из автомобиля шумовые петарды", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: России понадобится всего 2 ч.: страны Балтии предупредили об угрозе

За минувшие сутки, 5 декабря, польские пограничники зафиксировали 35 попыток нелегального пересечения границы. В отношении восьми человек издали постановления о необходимости покинуть территорию Польши.

На границе с Польшей работает подразделение эстонских войск "Зубр". Он помогает пограничникам устанавливать временные заграждения на границе, сообщило Минобороны Польши в Twitter.

23 ноября во время нападения на польских пограничников пострадал один из военных. Он получил травму головы после атаки мигрантов камнями и палками. Мужчине оказали медицинскую помощь.