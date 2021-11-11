Белорусские силовики бросали еду в толпу голодных мигрантов

В Беларуси силовики бросали еду прямо в толпу голодных мигрантов. Женщины и дети кричали от давки. Фото: скриншот

Белорусская сторона отправила беженцам грузовик с продуктами.

Вокруг машины возникла ужасная давка. Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал NEXTA Live.

На обнародованных кадрах видно, как мужчина в форме пытается усмирить людей, плотно окруживших грузовик. Когда ему это не удается, он бросает продукты прямо в толпу.

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Среди давки видны люди в полной экипировке, которые, очевидно, охраняют грузовик.

Когда мужчина бросает что-то похожее на консервы и молочные продукты, давка становится еще сильнее. Слышен женский крик, а мужчины пытаются протолкнуться поближе.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Власти Польши привели в боевую готовность Силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками.