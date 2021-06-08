Белорусские пропагандисты пытаются скрыть пытки над Протасевичем: появились вырезанные фрагменты из интервью

Появились вырезанные сцены из интервью Протасевича. Фото: ОНТ

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко продолжает попытки выдать "интервью" арестованного оппозиционного журналиста Романа Протасевича пропагандистским СМИ за добровольное.

Спустя несколько дней после того, как на пропагандистском телеканале ОНТ вышло полуторачасовое видео, на котором Протасевич "признается" во всех вменяемых ему преступлениях и оговаривает белорусскую оппозицию, государственное агентство БелТА опубликовало ранее непоказанные кадры с пленником.

В частности, на одном из фрагментов журналист со слезами на глазах спрашивает, можно ли ему покурить. На другом – когда отснятый материал покажут в эфире.

"Похоже, что Протасевича заставляли?" – задаются вопросом в БелТА.

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23 мая белорусский режим Лукашенко обратился к принудительной посадки самолета компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, с целью задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту. 3 июня белорусское пропагандистское телевидение продемонстрировало "интервью" с Протасевичем, в котором блогер оговаривает себя, осуждает оппозиционную деятельность против Лукашенко и высказывается в поддержку режима.