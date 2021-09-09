Белорусская учительница получила два года за комментарий под фото силовика

Учительница оставила комментарий под фото силовика. Фото: depositphoto

В Беларуси суд города Барановичи приговорил учительницу английского языка 33-летнюю Марию Михееву к двум годам лишения свободы за комментарий под фото силовика.

Об этом сообщил правозащитный центр "Вясна".

Женщина 8 ноября 2020 года оставила комментарий в одном из Telegram-чатов под фотографией Вадима Якимчика.

"Я с этим чмом в юности гуляла", - написала Михеева.

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За это ее обвинили в оскорблении должностного лица при исполнении им служебных обязанностей. Слово "чмо" унижает достоинство силовика, установила лингвистическая экспертиза.

Женщина находится в декретном отпуске и воспитывает двоих детей. Из-за этого она получила смягчающий термин - "домашнюю химию". Ей дали два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Также у женщины конфисковали мобильный телефон.

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