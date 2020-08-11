Белорусская оппозиция призывает Лукашенко начать переговоры о передаче власти

Штаб оппозиции выступил с заявлением. Фото: Reuters

Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской предложил властям начать диалог о мирной передаче власти.

Такое заявление появилось в Telegram-канале "Пул Первой". Это совместный канал пресс-службы штабов Тихановской, Бабарыка и Цепкало.

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"Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирным путем. Мы солидарны со всеми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей. Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан. Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений", - говорится в заявлении штаба.

Власти Беларуси в лице Александра Лукашенко планируют ввести военное положение в стране. Это будет означать, что сможет применять армию против протестующих. Об этом в коментрари Gazeta.ua говорит белорусский журналист Денис Лавникевич.