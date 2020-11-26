Белорусская оппозиционерка планирует визит в Украину

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська. Фото: Радио Свобода

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская планирует посетить Украину в ближайшее время.

Визит будет нести дружеский характер, заявила Тихановская в интервью "Радио Свобода".

По ее словам, детали визита она обсуждает с министром МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"К сожалению, дата визита в Украину пока что не утверждена, но надеюсь, что в ближайшее время. Не могу сказать точно, согласовываем. Но условий нам не выдвигают, это дружеская встреча", - отметила Тихановская.

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