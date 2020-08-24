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понедельник, 24 августа 2020 23:08

Белорусская армия пришла в полную боевую готовность

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Белорусская армия пришла в полную боевую готовность
Лукашенко привел армию в полную боевую готовность.

Министерство обороны Беларуси приступает к так называемому третьему этапу комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил.

"С 24 августа по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса", сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на оборонное ведомство Республики.

Белорусская армия на фоне массовых антиправительственных протестов готовится к проведению 28-31 августа масштабных тактических учений в Гродненской области, вблизи границы с Литвой. Целью проверки якобы является оценка способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению "в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск". Проверка должна завершится проведением тактического учения.

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Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Беларуси, заявил, что впервые за 25 лет ему пришлось приводить основные части Вооруженных Сил страны в полную боевую готовность.

Власти Беларуси в лице Александра Лукашенко планируют ввести военное положение в стране. Это будет означать, что сможет применять армию против протестующих. Об этом в коментарии Gazeta.ua говорит белорусский журналист Денис Лавникевич.

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