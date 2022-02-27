Белорусов привели в полную боевую готовность – нардеп

Лукашенко может присоединиться к войне. Фото: Белта

Белорусские подразделения сил спецопераций находятся в боевой готовности.

Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко.

Это может свидетельствовать о готовности самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко присоединиться к войне России против Украины.

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"Оппозиционные журналисты из Беларуси, с которыми мы давно на контакте и которым доверяем, сообщают, что подразделения белорусских сил спецопераций находятся в боевой готовности. Не исключено, что Лукашенко окончательно сорвался с катушек и готовится присоединиться к войне против Украины", - написала Геращенко.

В Беларуси 27 февраля в 8:00 стартовал основной день голосования на так называемом референдуме по внесению изменений в конституцию. Среди прочего он может снять с республики ее безъядерный статус и позволить Лукашенко снова избираться.