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пятница, 19 марта 2021 17:59

Белорусам ограничили доступ к сайту, на котором проходит голосование за переговоры с режимом Лукашенко

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Белорусам ограничили доступ к сайту, на котором проходит голосование за переговоры с режимом Лукашенко
В Беларуси заблокировали доступ к сайту "Голос". Фото: news-front.info

В пятницу, 19 марта, в Беларуси начали блокировать сайт "Голос", который создала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская для проведения голосования за переговоры с режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Подробностями поделилось издание Tut.by.

В 10-11 утра от белорусов, которые пользуются операторами MTC и life, начали поступать жалобы о блокировании сигнала. По их словам, они не могли зайти на сайт "Голос". У других операторов страница грузилась.

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При попытке зайти на сайт появляется сообщение, что "доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь", или страница просто не загружается.

Издание Tut.by сообщило, что сайт попал в список ограниченного доступа "на основании решения Министерства информации Республики Беларусь" от 19 марта.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к белорусам с новостью о запуске онлайн-голосования за переговоры с властями страны при участии международного посредника.

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Дата
19
марта

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