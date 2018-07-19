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четверг, 19 июля 2018 22:45

Бельгия закрыла свое воздушное пространство

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Бельгия закрыла свое воздушное пространство
Из-за компьютерного сбоя по над Бельгией закрыли воздушное пространство. Фото: Qha

В четверг, 19 июль закрыли воздушное пространство над Бельгией.

Это произошло из-за проблем с системой обработки данных полетов бельгийским провайдером Belgocontrol. Сообщает в Twitter аэропорт Брюсселя.

"Из-за исключительной ситуации воздушное движение временно приостановлено. Belgocontrol решает это. Мы внимательно следим за ситуацией", - говорится в сообщении.

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Пассажиры столкнулись с задержками рейсов, провайдер работает над решением проблемы.

Во время внеплановой проверки самолетов украинских авиакомпаний в мае-июле Госавиаслужба обнаружила 13 критических недостатков. Отмечается, что таких проверок было проведено 28.

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