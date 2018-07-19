Бельгия закрыла свое воздушное пространство

В четверг, 19 июль закрыли воздушное пространство над Бельгией.
Это произошло из-за проблем с системой обработки данных полетов бельгийским провайдером Belgocontrol. Сообщает в Twitter аэропорт Брюсселя.
"Из-за исключительной ситуации воздушное движение временно приостановлено. Belgocontrol решает это. Мы внимательно следим за ситуацией", - говорится в сообщении.
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Пассажиры столкнулись с задержками рейсов, провайдер работает над решением проблемы.
Во время внеплановой проверки самолетов украинских авиакомпаний в мае-июле Госавиаслужба обнаружила 13 критических недостатков. Отмечается, что таких проверок было проведено 28.
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