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среда, 16 декабря 2020 23:22

Бельгия просит не приезжать к ней по рождественские поарки

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Бельгия просит не приезжать к ней по рождественские поарки
Бельгия не ждет соседей на Рождество. Фото: immigrantinvest.com

Власти Бельгии призывает жителей соседних Нидерландов и Германии не приезжать в страну.

"Бельгия не закрывает границу с Нидерландами, но правительство продолжает настоятельно призывать нидерландцев и немцев не ехать в страну за рождественскими покупками", - говорится в сообщении NOS.

В Бельгии, в отличие от Нидерландов и Германии, продолжают работать магазины, торгующие товарами не первой необходимости.

Отмечается, что в Бельгии на границе с Нидерландами и Германией будут раздавать листовки с правилами, которые действуют в Бельгии в связи с пандемией. Среди них - обязательная социальная дистанция 1,5 метра.

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В Нидерландах с 15 декабря до 19 января ввели строгие ограничения из-за увеличения количества больных Covid-19.Там закрыли все магазины, кроме продуктовых супермаркетов. Не будут работать рестораны и кафе, музеи, театры, парки развлечений, зоопарки, спортивные залы, а также парикмахерские, массажные и маникюрные салоны.

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