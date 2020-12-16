Бельгия просит не приезжать к ней по рождественские поарки

Бельгия не ждет соседей на Рождество. Фото: immigrantinvest.com

Власти Бельгии призывает жителей соседних Нидерландов и Германии не приезжать в страну.

"Бельгия не закрывает границу с Нидерландами, но правительство продолжает настоятельно призывать нидерландцев и немцев не ехать в страну за рождественскими покупками", - говорится в сообщении NOS.

В Бельгии, в отличие от Нидерландов и Германии, продолжают работать магазины, торгующие товарами не первой необходимости.

Отмечается, что в Бельгии на границе с Нидерландами и Германией будут раздавать листовки с правилами, которые действуют в Бельгии в связи с пандемией. Среди них - обязательная социальная дистанция 1,5 метра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нидерланды ввели жесткий локдаун

В Нидерландах с 15 декабря до 19 января ввели строгие ограничения из-за увеличения количества больных Covid-19.Там закрыли все магазины, кроме продуктовых супермаркетов. Не будут работать рестораны и кафе, музеи, театры, парки развлечений, зоопарки, спортивные залы, а также парикмахерские, массажные и маникюрные салоны.