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понедельник, 23 ноября 2020 18:33

Беларусским священникам запретили выражать мнение и участвовать в митингах

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Белорусским священникам запретили выходить на акции и выражать мнение.

Об этом сообщили в Telegram-канале HEXTA.

Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий подписал распоряжение, согласно которому "священникам епархии запрещается участвовать в политических акциях, выступлениях, митингах, забастовках и демонстрациях, а также выражать политические мнения в интернет-пространстве".

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенка проклял предстоятель Белорусской православной автокефальной церкви архиепископ Святослав Логин и отлучил его от церкви.

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23
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