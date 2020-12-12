Беларусские силовики поддержали протестующих и требуют провести новые выборы

Более ста силовиков подписали открытое письмо. Фото: Reuters

Білоруські силовики і військові у відкритому листі заявили про злочинні накази і закликали провести нові вибори

Відкритий лист підписали понад 100 діючих і колишніх силовиків і військових Білорусі, передає Nехта.

"Правовий дефолт у нашій державі веде до знецінення норм права і простих людських цінностей. Дії керівництва ряду силових і правоохоронних структур призвели до дискредитації нас і наших колег в очах суспільства, завдавши непоправного удару по престижу нашої професії. Більшість серед нас - це гідні люди і справжні професіонали своєї справи. Проте, величезна кількість наших колег були втягнуті у виконання злочинних наказів з боку групи людей, що незаконно утримують владу в нашій країні. Прикриваючись гаслами патріотизму, ця група людей, порушуючи Конституцію, відстоює виключно свої матеріальні інтереси, намагаючись нашими руками придушити волю білоруського народу для збереження своїх посад і незаконно нажитого майна", - йдеться у листі.

Збір підписів триває поки закритому режимі. Їх оприлюднять, коли кількість перевищить тисячу.