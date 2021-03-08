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понедельник, 08 марта 2021 02:16

Беларусь запускает производство российской вакцины

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Беларусь запускает производство российской вакцины
Российская вакцина "Спутник V" не будет зарегистрирована в Украине. Фото: Reuters

Беларусь планирует наладить выпуск 500 тысяч доз российской вакцины "Спутник V" ежемесячно.

"26 февраля выпущена первая, так называемая валидационная партия в количестве 15 000 ампул (вакцины" Спутник V "- ред.), которая сейчас проходит экспертизу в российском Институте имени Гамалии на устойчивость, эффективность и тому подобное. С 30-31 марта мы уже будем производить вакцину", - сообщил заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Чередниченко телеканалу ОНТ.

"Для нас главное - насытить наш рынок, потому что первостепенная задача - вакцинация граждан Беларуси. Когда появится возможность, и она предусмотрена договором, тогда можно будет экспортировать вакцину", - добавил замминистра.

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Вакцину против коронавируса "Спутник V" разработал российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалии. Препарат был одобрен министерством здравоохранения РФ 11 августа 2020, несмотря на то, что третья фаза его испытаний не проводилась.

Мировые эксперты выразили сомнение в действенности этой вакцины. Европейское агентство по лекарственным средствам пока не одобрило ее к использованию.

5 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что российская вакцина "Спутник V" не будет зарегистрирована в Украине при каких условиях.

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