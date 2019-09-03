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вторник, 03 сентября 2019 13:09

Беларусь закрыла границу с Украиной – Лукашенко объяснил причину

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Беларусь закрыла границу с Украиной – Лукашенко объяснил причину
Александр Лукашенко о том, почему закрыли границу с Украиной. Фото с открытых источников.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувший из этой страны.

"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми (с Украиной - Gazeta.ua) полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с древних времен, якобы казался врагом номер один", - заявил Лукашенко, во вторник в Минске на международной антитеррористической конференции, передает "Интерфакс-Украина".

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"Хлынул поток оружия. Ну, а там, где оружие в руках у обычных людей и особенно ... националистически настроенных - жди терроризма", - сказал президент.

Лукашенко считает, что усиление контроля на границе с Украиной - это "самое страшное ... и сейчас продолжается".

Вечером 30 августа в селе Новоборзинское Борзинского района Забайкальского края России разорвались несколько артснарядов. Недалеко расположен полигон "Борзя-Нова", где российские военные могли выполнять учебные стрельбы и попасть в деревню.

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