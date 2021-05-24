Беларусь выдворяет латвийских дипломатов

Министерство иностранных дел Беларуси решило выслать латвийских дипломатов.
Решение приняли из-за инцидента в Риге, который официальный Минск считает оскорблением белорусского государственного флага. Об этом заявил глава ведомства Владимир Макей.
"Послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическом и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Беларусь - в течение 48 часов", - заявил Макей.
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Он отметил, что Минск готов к ответу со стороны Латвии на выдворение дипломатов.
Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белую символику на чемпионате мира по хокею.Официйний Минск считает такой поступок оскорблением государственного флага Беларуси.
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