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среда, 25 июля 2018 09:26

Беларусь увеличивает срок безвиза для иностранцев

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Беларусь увеличивает срок безвиза для иностранцев
срок безвизовых поездок для туристов увеличивается с 5 до 30 дней.

24 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о том, что посетители из 80 стран, в том числе из 39 европейских стран, США, Австралии и Японии могут находиться в стране в течение 30 дней. Таким образом, срок безвизовых поездок для туристов увеличивается с 5 до 30 дней. Об этом пишет Радио Свобода.

Указ вступает в силу через несколько дней после его опубликования.

По словам Лукашенко, мероприятие направлено на "содействие дальнейшему развитию туристического сектора" и представление Беларуси как хорошего организатора спортивных мероприятий и фестивалей.

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Безвизовый режим распространяется на посетителей, которые пользуются главным аэропортом Минска. Но его не будут применять к иностранцам, которые прибывают или уезжают из соседней России, из-за отсутствия контроля на общей границе.

В 2019 году начнется демаркация белорусско-украинской границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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Дата
25
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