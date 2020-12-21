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понедельник, 21 декабря 2020 16:41

Беларусь стала первой страной в мире, где будут вакцинировать от коронавируса российским препаратом

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Беларусь стала первой страной в мире, где будут вакцинировать от коронавируса российским препаратом
Беларусь будет делать прививки от коронавируса российской вакциной. Фото: rg.ru

Беларусь первой зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса Sputnik V.

Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

После регистрации на территории страны будут производить препарат.

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Глава белорусского Министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич сообщил, что вакцинация граждан начнется уже в январе 2021-го.

По его словам, прививки на 1-м этапе получат около 200 тыс. человек. Позже планируют вакцинировать 2 млн.

Бесплатно препарат получат медики, учителя, работники торговли и тех сфер, где сотрудники больше всего контактируют с людьми.

Президент РФ Владимир Путин не будет вакцинироваться российским препаратом против коронавируса Sputnik V, потому что не хочет быть добровольцем для испытания несертифицированных лекарств.

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