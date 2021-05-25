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вторник, 25 мая 2021 20:23

Беларусь превратилась в концлагерь - оппозиционер

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Беларусь превратилась в концлагерь - оппозиционер
Алена Васильева: "В той среде, что выводила людей на протесты, нет ни одного национально ориентированного лидера". Фото: Тарас ПОДОЛЯН, Gazeta.ua

Сообщение о том, что белорусская оппозиция готовила вооруженный переворот и планировала убить Лукашенко – ложь. Все это придумано для того, чтобы еще больше усилить авторитарный режим в Беларуси. Большинство белорусов не видят альтернативы Лукашенко и готовы сменить его на Путина. Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала белорусский оппозиционер, политэмигрантка Алена Васильева.

"То, что показывают на ОНТ (белорусское государственное "Общенациональное телевидение". – Gazeta.ua) о белорусской оппозиции – выдумки. Сама была в одном из подобных фильмов зимой. Правды там не от слова "совсем". Никогда не узнаем, что же было на самом деле. Немало белорусов мечтают о заговоре против Лукашенко и могут его между собой обсуждать. Это делается для закручивания гаек. Террор сейчас очень сильный. Страна превратилась в концлагерь. Лукашенко традиционно арестовывает известных и торгуется с Западом за снятие санкций. Это продолжается двадцать лет. Николай Автухович (белорусский предприниматель и активист. – Gazeta.ua) сейчас сидит по делу терроризма. Точно так же его сажали в 2010-м. Затем международные организации, просмотрев все судебные процессы, признали его "узником совести".

Протесты начинались как следствие российской гибридной войны и не затачивались на победу, отмечает она.

"В той среде, что выводила людей на протесты, нет ни одного национально ориентированного лидера. Тихановская, Цепкало, Бабарыко – не знали, чей Крым, и считали Путина "мудрым политиком". Не думаю, что кто-то имел иллюзии, будто Лукашенко можно победить цветочками и шариками. Но когда истинные оппозиционеры призвали организовать Майдан, нас освистывали, называли провокаторами. Все было сделано, чтобы зачистить протестный потенциал и подтолкнуть Лукашенко к подписанию документов по интеграции с Россией. Лукашенко прогнозируемый – более 20 лет делает то, что и сейчас. Мало людей выходит – подавляет умеренно. Многие – прижимает сильно. Очень много – помогает подавлять Россия. После этого некоторое время прогибается под Москву, но каждый раз из чувства самосохранения пытается выкрутиться. Если в дальнейшем будет сопротивляться, Путин может его сменить. Недавно советник Тихановской заявил в интервью, что Путин может устать от непредсказуемости Лукашенко и сделает ставку на более прогнозируемых. После этого остается только выйти с российским флагом. Поэтому в ближайшее время протесты не победят".

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У протестующих был шанс победить в первых числах августа прошлого года, считает Алена Васильева.

"Тогда на улицы вышли 300-400 тысяч человек – очень много для Минска. Лукашенко был растерян. Даже Москва не ожидала такого всплеска. Но протестующие только прошли по улицам и не поставили лагерь.

Среднестатистический белорус пропитан российской пропагандой. Должен пройти период осознания себя как нации, когда придет понимание, что главный враг – Россия, а Лукашенко – лишь следствие. Большинство готовы были сменить Лукашенко на Путина".

Полное интервью с Аленой Васильевой читайте в журнале "Країна"

Комитет госбезопасности Беларуси направил в Украину, США и Литву запросы на выдачу лиц, подозреваемых в "деле о попытке государственного переворота" в республике. Глава КГБ Беларуси не назвал количество и данные запрашиваемых людей, но подчеркнул, что в запросах "указаны все подробности, указано все, что необходимо выяснить на территории этих государств исчерпывающе".

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